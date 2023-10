Médecine et médecins italiens à la Renaissance (XVe-XVIIIe) par le Dr Alain SEGAL Maison des associations Orléans, 7 novembre 2023, Orléans.

Avec Dr Alain SEGAL, ancien président de la société française d’histoire de la médecine.

Dans une Italie composée alors de duchés, comtés, marquisats et autres républiques, et tourmentée par des épisodes guerriers, dont les états italiens vont devoir s’accommoder au mieux, le monde artistique, littéraire et même scientifique va s’exprimer malgré tout.

Les études anatomiques se poursuivent, laissant place à bien d’autres recherches typiques du monde de la Renaissance. Les savants sont aussi bien des médecins et chirurgiens, et vont devoir faire face à l’explosion terrible du nouveau péril pourtant connu, mais pas à un tel niveau de contagiosité et de gravité : la syphilis !

Lors de cette conférence, vous allez rencontrer chez ces humanistes, des anatomistes corrigeant Vésale, des anatomopathologistes, des philosophes, des poètes, d’éminents botanistes, des historiens de leur art, des mathématiciens, des ingénieurs, des illustrateurs didactiques, des créateurs de nouvelles médications, des naturalistes, des innovateurs en chirurgie, des médecins religieux souvent dominicains, des médecins militaires, voire des inventeurs plus ou moins physiologistes.

Ce siècle a permis d’établir des principes généraux de l’infection et de la contagion et de livrer les règles de l’épidémiologie moderne.

Mais, il convient d’exprimer que, malgré la révolution libératrice de cette Renaissance dans l’histoire de la médecine, l’héritage a, dans une certaine mesure, déçu les espérances qu’on pouvait en attendre et bien des découvertes durent l’être à nouveau pour apporter un effet thérapeutique et pratique. Cela est engendré par le manque de moyens d’exploration suffisants comme — et ce sont de simples exemples — l’usage courant de de la prise de température et du microscope.

