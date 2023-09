Quel Orient ? Quel Occident ? Maison des associations Orléans, 2 octobre 2023, Orléans.

Quel Orient ? Quel Occident ? 2 octobre – 11 décembre, les lundis

La séparation du politique et du religieux est un long processus. Depuis le

XIXe siècle, on assiste à une sécularisation croissante des Etats dans le

monde. Pour autant cela ne signifie pas que la religion perd toute forme

d’influence. La relation entre le pouvoir et les religions varie selon les

régions du monde et les histoires particulières de chaque pays. C’est ce que

nous aborderons dans cette intervention à travers des exemples.

