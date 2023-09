Eurobaromètre, pour ausculter l’Union européenne Maison des associations Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Eurobaromètre, pour ausculter l’Union européenne Maison des associations Orléans, 30 septembre 2023, Orléans. Eurobaromètre, pour ausculter l’Union européenne Samedi 30 septembre, 14h00 Maison des associations Entrée libre Eurobaromètre, c’est le service d’enquête d’opinion publique de l’Union européenne. C’est une mine de renseignements, pour nous connaître les uns les autres. Mais les droits humains n’y sont pas toujours respectés, avec de petits arrangements avec la vérité, avec des discriminations linguistiques… Eurobaromètre est financé par les impôts de tous les contribuables européens, mais rares sont ceux en tirent profit. La grosse majorité des habitants de l’Union européenne est incapable de comprendre les rapports rédigés uniquement en anglais. Les questions posées sont souvent biaisées, et l’interprétation des réponses est parfois forcée dans le sens souhaité par les donneurs d’ordre. Quoi ? Conférence-débat Proposé par qui ? Espéranto-Loiret Avec qui ? Pierre Dieumegard, président de Europe-Démocratie-Espéranto Où ? Maison des associations (rue Sainte-Catherine) Quand ? samedi 30 septembre 2023, à 14h 00 Pourquoi maintenant ? Parce que Eurobaromètre a commencé en 1973, et a 50 ans cette année. Parce que le 26 septembre est la journée européenne des langues. Parce que le prochain scrutin européen est l’année prochaine, et qu’il vaut mieux voter en étant bien informé·e. Et si l’on ne vous a jamais demandé votre opinion lors d’un sondage Eurobaromètre, ce sera quand même l’occasion de la donner lors de cette conférence-débat. Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://esperanto.loire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00
Loiret, Orléans
Maison des associations
46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans
Orléans

