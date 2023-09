Le Chemin de gloire d’Isaac Jogues (1607-1646) Maison des associations Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Le nom d’Isaac Jogues n’est, pour beaucoup d’Orléanais, que celui d‘une rue. Mais le continent nord-américain, et en particulier les provinces canadiennes du Québec et de l’Ontario ou l’état de New York, gardent le souvenir du jésuite orléanais qui débarqua au port de Québec un jour de l’été 1636. Parti de là pour une mission d‘évangélisation auprès des tribus huronnes, il connut le martyre aux mains des Mohawks et a été élevé par l’Église au rang de saint. La conférence se propose de retracer son parcours et de le suivre dans sa remontée du Saint-Laurent et sa mort dans la région du lac George, dans les Adirondacks, au nord de New York.

Par : Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, professeur de chaire supérieure honoraire, président honoraire de l’Académie d’Orléans (Agriculture, Sciences, Belle-Lettres et Arts), vice-président de l’Association France-Grande Bretagne de Paris. Traducteur et auteur d’une vingtaine d’ouvrages, il est officier de l’Ordre des Palmes académiques, officier de l’Ordre de l’Empire britannique.

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

