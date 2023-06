Atelier La Fresque du Sol Maison des associations Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier La Fresque du Sol Maison des associations Orléans, 4 juillet 2023, Orléans. Atelier La Fresque du Sol Mardi 4 juillet, 19h30 Maison des associations Sur inscription De quoi s’agit-il ? Qu’est-ce qu’un sol, comment se forme-t-il ? Quelles sont ses fonctions écologiques, quels services rend-il ? Quelles menaces pèsent sur les sols, comment les préserver ? La Fresque du Sol est un atelier ludique et collaboratif au cours duquel vous répondrez à l’ensemble de ces questions. ➡Pour quel public ? Pas besoin de connaissances spécifiques : l’atelier est conçu pour tous les publics à partir de 15 ans environ. ➡ Où ? A la Maison des Associations d’Orléans Sainte Catherine (46 ter rue Sainte Catherine, 45000 Orléans) ➡ Quand ? Le mardi 4 juillet de 19h30 à 22h30. Soyez ponctuel pour que l’atelier puisse démarrer à l’heure ! ➡ Comment participer ? Le nombre de places est limité, il faut s’inscrire sur : https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/atelier-fresque-du-sol-27-06-2023

N’oubliez pas d’annuler votre inscription en cas d’empêchement pour libérer la place pour quelqu’un d’autre ! Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/atelier-fresque-du-sol-27-06-2023 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/cap-climat-orleans/evenements/atelier-fresque-du-sol-27-06-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T19:30:00+02:00 – 2023-07-04T22:30:00+02:00

2023-07-04T19:30:00+02:00 – 2023-07-04T22:30:00+02:00 climat environnement Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des associations Adresse 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Maison des associations Orléans

Maison des associations Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Atelier La Fresque du Sol Maison des associations Orléans 2023-07-04 was last modified: by Atelier La Fresque du Sol Maison des associations Orléans Maison des associations Orléans 4 juillet 2023