Orléans Réunion d’information et d’échanges Maison des associations Orléans, 17 juin 2023, Orléans. Réunion d’information et d’échanges Samedi 17 juin, 14h30 Maison des associations Il est préférable de s’inscrire pour faciliter l’installation de la salle par mail ou SMS Rappel des conclusions de la convention citoyenne sur la fin de vie.

Bilan de notre conférence du 24 mai avec le Dr Anne Vivien, vice-présidente de l’ADMD sur le thème « FIN DE VIE EN FRANCE : CE QUI DOIT CHANGER »;

Récapitulatif de nos prochaines actions dans le Loiret.

Rappel de l’intérêt des directives anticipées Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « admd45@admd.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0757588267 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T16:30:00+02:00

