Pourquoi une Coopérative funéraire dans le Loiret ? Maison des associations Orléans, 10 juin 2023, Orléans.

Prendre soin des morts, c’est aussi prendre soin des vivants !

 Florence Delacroix, déléguée Régionale / Pôle Développement de l’Union Régionale des Scop et des Scic du Centre Val de Loire,

 Olivier Gallet, directeur de la Coopérative Syprès situé à Bordeaux, et accompagnateur funéraire.

Une Coopérative Funéraire sous forme de Société Coopérative d’Intérêt Collectif est avant tout un mouvement citoyen qui fait évoluer les pratiques funéraires : des prix justes et transparents, des sessions d’information et de formation, des choix proposés pour limiter l’impact environnemental des funérailles, outre les cérémonies religieuses organisées en lien avec les représentants des cultes, c’est aussi organiser des cérémonies civiles avec des célébrants laïcs, et enfin, un travail avec les associations, les collectivités et l’Etat pour accompagner les personnes en situation de précarité.

La Scic est une société commerciale qui propose des services présentant un intérêt collectif en lien avec son territoire. Chaque sociétaire possède une voix indépendamment du nombre de parts possédé. Les bénéfices ne sont pas partagés entre les sociétaires mais réinjectés dans la coopérative.

Les coopératives funéraires participent de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’Education populaire. En effet, elles accompagnent à la réflexion et à la prise de décision éclairée. Elles favorisent des moments d’échanges et de convivialité, conférences, projections de films, visites de lieux funéraires (…)

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T16:00:00+02:00 – 2023-06-10T17:30:00+02:00

