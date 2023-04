ATELIERS D’ÉCRITURE A ORLÉANS Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

ATELIERS D’ÉCRITURE A ORLÉANS Maison des associations, 2 mai 2023, Orléans. ATELIERS D’ÉCRITURE A ORLÉANS Mardi 2 mai, 14h30 Maison des associations Cotisation annuelle de 20 euros quel que soit le nombre d’ateliers auquel vous participez L’association ALVO vous propose 3 ateliers d’écriture :

Un atelier poésie

Un atelier nouvelles

Un atelier d’écriture spontanée Ateliers mensuels, un mardi par mois de 14h30 à 17h30

ALVO s’adresse à tous les amoureux des lettres, de l’écriture en prose ou en vers. .

Un concours national est organisé chaque année

Un recueil de nouvelles et de poésie est publié chaque année, issus des écrits de nos adhérents et des textes primés de l’année écoulée.

Pour plus de renseignements : notre site web : ALVO Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans

