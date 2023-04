Semaine du bénévolat et du volontariat Maison des associations Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Semaine du bénévolat et du volontariat Maison des associations, 17 avril 2023, Orléans. Semaine du bénévolat et du volontariat 17 – 22 avril Maison des associations Sur inscription Cette semaine ouverte à tous s'adresse aux dirigeants et bénévoles des associations, aux organismes associatifs souhaitant se former sur le bénévolat ou le volontariat en service civique, mais également au public en recherche de bénévolat à offrir. https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/semaine-du-benevolat-et-du-volontariat-a-la-maison-des-associations Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-04-17T16:30:00+02:00 – 2023-04-17T19:00:00+02:00

2023-04-22T09:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00 gratuit

