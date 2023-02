Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia, par J-F BRADU, professeur agrégé d’histoire-géographie Maison des associations Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans

Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia, par J-F BRADU, professeur agrégé d’histoire-géographie Maison des associations, 21 mars 2023, Orléans. Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia, par J-F BRADU, professeur agrégé d’histoire-géographie Mardi 21 mars, 18h00 Maison des associations

Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia sont des statues découvertes en 1970 par hasard, en Italie du Sud et en Sicile. Elles sont considérées comme des sculptures majeures de l’art grec antique. handicap psychique pi Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia sont des statues découvertes dans les années 1970, par hasard, en Italie du Sud et en Sicile. Elles sont considérées comme des sculptures majeures de l’art grec antique. Contre toute attente, ces statues sont restées sur leur lieu de découverte, dans des petits musées : les deux guerriers de bronze sont visibles au musée national de la Grande Grèce à Reggio de Calabre et l’aurige (ou l’éphèbe ?) en marbre est exposé dans le musée Whitaker de Mozia (ancienne cité phénicienne), dans la petite île de Saint Pantaléon, près de Marsala.

En plus de ces points communs, ces sculptures ont fait couler beaucoup d’encre en raison du mystère qui les entoure. Pourquoi ces deux grands bronzes se trouvaient-ils dans la mer, tout près de la côte de Reggio de Calabre ? Quelle est leur provenance ? Qui représentent-ils ? Qui les a conçus ? Quelle était leur destination ?

Quant à la statue en marbre de Mozia, trouvée sous un amas de débris, pourquoi était-elle là ? D’où vient-elle ? Est-ce un éphèbe ? Un aurige ? Elle est totalement atypique dans sa représentation et échappe à toute classification. La conférence se propose donc, sinon de percer tous les mystères, de présenter l’histoire de ces découvertes récentes, de décrire précisément ces statues, de faire le point sur toutes les hypothèses qui ont été avancées par les scientifiques et les historiens de l’antiquité pour les identifier. Il s’agit aussi de montrer l’importance de ces découvertes pour l’art grec en espérant inciter les auditeurs à visiter les deux musées qui les abritent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T18:00:00+01:00

2023-03-21T20:00:00+01:00 ©ACORFI

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Maison des associations Adresse 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Maison des associations Orléans Departement Loiret

Maison des associations Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia, par J-F BRADU, professeur agrégé d’histoire-géographie Maison des associations 2023-03-21 was last modified: by Les guerriers de Riace et l’aurige de Mozia, par J-F BRADU, professeur agrégé d’histoire-géographie Maison des associations Maison des associations 21 mars 2023 Maison des associations Orléans orléans

Orléans Loiret