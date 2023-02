Médecine et médecins italiens à la Renaissance par le docteur Alain SEGAL Maison des associations, 14 mars 2023, Orléans.

Dans une Italie composée alors de duchés, comtés, marquisats et autres républiques, et tourmentée par des épisodes guerriers, le monde artistique, littéraire et scientifique va s’exprimer malgré tout.

Les études anatomiques se poursuivent plus finement. Les savants, aussi bien médecins que chirurgiens, vont devoir faire face à l’explosion terrible du nouveau péril pourtant connu : la syphilis !

Nous découvrirons ainsi le rôle important de Venise et de son imprimerie, de l’université de Padoue, de Rome, Trente, Naples, et un peu plus tard de Palerme.

Cette période va permettre d’établir les principes généraux de l’infection et de la contagion et de livrer les règles de l’épidémiologie moderne.

Malgré la révolution libératrice de la Renaissance dans l’histoire de la médecine, l’héritage a cependant déçu les espérances qu’on pouvait en attendre par manque de moyens Ce n’est que bien plus tard que vont se développer ces moyens d’exploration, tels l’usage courant de la prise de température et du microscope.

Cette conférence sera présentée par le docteur Alain Ségal, gastro-entérologue, et président d’honneur de la Société Française d’Histoire de la Médecine.



