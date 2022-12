Exposition du Tactile Tour Maison des Associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Exposition du Tactile Tour 6 – 11 mars 2023 Maison des Associations, Orléans.

Accès gratuit

L’association Valentin Haüy organise un Tactile Tour dans de nombreuses villes de France : une exposition à toucher pour une accessibilité culturelle pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. handicap visuel vi Maison des Associations 46 ter rue Sainte-Catherine 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’accès à la culture et à l’art pour les personnes aveugles ou malvoyantes est au cœur des actions de l’association Valentin Haüy depuis sa création il y a 130 ans. De nombreux progrès relatifs à l’accessibilité physique ou à la médiation ont été réalisés dans les musées ces dernières années. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour que la culture soit accessible à tous !

L’association Valentin Haüy propose depuis 2022 une exposition itinérante de 12 dispositifs tactiles dont « L’homme de Vitruve », « La Vierge aux rochers », « Le Mariage de la Vierge » ou encore des extraits de la tapisserie de Bayeux.

Comment découvrir l’art lorsque la vue décline irrémédiablement ou que l’on en est totalement privé? A cette question l’association Valentin Haüy propose une réponse originale : déouvrir l’art par le toucher. Le « permis de toucher » que propose « Tactile Tour » offre à tous les publics, dont les personnes aveugles ou malvoyantes, un accès direct et concret au contenu culturel des musées, grâce à l’innovation technologique. Après avoir été modélisées numériquement, grâce au talent de Rémy Closset, ancien architecte et administrateur de l’association Valentin Haüy, les œuvres originales sont mises en relief par impression 3D et d’autres par fraisage d’une plaque de polyuréthane. Ces dispositifs permettent aux personnes déficientes visuelles de ressentir une œuvre et de partager ce bonheur que nous procure l’observation d’une peinture, d’un dessin, d’une photographie, d’une sculpture ou encore d’un monument architectural.

Cette exposition sera visible pour une semaine à la Maison des Associations d’Orléans, rue Sainte-Catherine, du 06 au 11 mars 2023. N’hésitez pas à venir découvrir cette exposition originale.

