Né de l'union entre l'empereur allemand et la reine de Sicile, en 1194, Frédéric II est roi à quatre ans.

Enfant d’Apulie, il passera trente ans de sa vie, un peu en Sicile, mais surtout dans le sud de l’Italie. Il dominera l’Europe, de la Baltique à la Méditerranée, de la mer du Nord aux confins du royaume de Hongrie, suscitant l’admiration des uns qui le nommeront la « Stupeur du monde », la haine des autres, les papes en particulier, qui le déclareront « Antéchrist ».

Néanmoins, il mène à bien la sixième croisade, pacifiquement, traitant avec les princes arabes dont il admire la culture, ne parle-t-il pas leur langue, comme le latin, le grec et d’autres encore.

Grand amateur d’arts et de sciences, il accueillera dans ses résidences qu’il fera bâtir à profusion, savants, médecins, poètes en tous genres. Excommunié à deux reprises, destitué en 1245 par le pape Innocent IV, il mourra en Apulie sa terre natale, en 1250. Sa dépouille repose dans la cathédrale de Palerme.

