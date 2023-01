Les deux vies de ROSSINI, le Cygne de Pesaro, par Annick GENTY Maison des associations Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Il n’est pas incongru de parler des « deux vies » de celui qui fut un véritable passeur entre l’opéra italien du settecento et l’opéra romantique, adulé par certains, vilipendé par d’autres. handicap moteur mi Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.acorfi.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Acorfi/ »}] C’est une personnalité tout en contrastes que celle de Rossini dont le côté solaire transpire dans ses œuvres lyriques les plus connues, synonymes de pétillement, d’effervescence, de joie de vivre, alors que l’homme mûr fut sujet à l’anxiété et à la dépression. Révolutionnaire, porteur d’innovations dans l’écriture musicale, il se révéla plutôt conservateur dans sa vie de citoyen, effrayé par les mouvements insurrectionnels. Hyperactif à ses débuts, après avoir composé sans relâche œuvres lyriques, cantates, mélodies, musique instrumentale, il se « mit en pause » à l’âge de 37 ans, nous laissant cependant par la suite quelques magnifiques pièces de musique sacrée et ses « Péchés de vieillesse ».

Il n’est donc pas incongru de parler des « deux vies » de celui qui fut un véritable passeur entre l’opéra italien du settecento et l’opéra romantique, adulé par certains, vilipendé par d’autres. Double également fut l’attachement du Cygne de Pesaro à l’Italie, son pays natal, et à la France qui l’accueillit quand il était en pleine gloire et où il choisit de venir vivre ses dernières années.

Annick GENTY, ancienne présidente de l’association orléanaise Dante Alighieri, nous a fait partager, l’an passé, son amour de l’opéra grâce à une conférence sur Vincenzo Bellini.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l'ACORFI http://www.acorfi.asso.fr/ ou sa page facebook https://www.facebook.com/Acorfi/

