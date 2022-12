Géologie de la Sicile, par Pierangelo Romano, en visio-conférence Maison des associations, 6 décembre 2022, Orléans.

Située dans la zone de compression des plaques eurasienne et africaine, la Sicile se caractérise par une histoire géologique d’environ 300 millions d’années.

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

La Sicile est la plus grande des îles méditerranéennes. Elle est l’une des vingt régions d’Italie et elle est constituée de 9 provinces. Le territoire de la Sicile, s’étend sur 25 708 km². La Sicile comprend également les îles Éoliennes, Égades, Pélages, Ustica et Pantelleria.

Les Anciens l’avaient appelée « Trinacria », l’île aux trois promontoires, avec ses trois pointes qui en délimitent la forme. Ses côtes sont baignées par trois mers : au nord la Mer Tyrrhénienne, qui la sépare à peine de l’Italie continentale, à l’est la Mer Ionienne, et au sud la Mer Méditerranée.

Située approximativement au centre de la Méditerranée, elle constitue un trait d’union entre l’Italie et l’Afrique, un pont entre l’Europe entière et l’Afrique, tant d’un point de vue culturel, géographique mais aussi et surtout d’un point de vue géologique.

La Sicile et l’Italie sont situées dans la zone de compression entre la plaque eurasienne et la plaque africaine. Dans ce cadre géologique complexe, la Sicile se caractérise par une histoire géologique d’environ 300 millions d’années, où l’on peut constater une géo-diversité absolument extraordinaire.

Pierangelo ROMANO est géologue en Sicile.

Il a passé sa thèse à Palerme en collaboration avec le CNRS-ISTO d’Orléans.



