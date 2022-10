Buongiorno Pop : 100 albums italiens de 1960 à nos jours par Rosario Ligammari Maison des associations Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Buongiorno Pop : 100 albums italiens de 1960 à nos jours par Rosario Ligammari Maison des associations, 22 novembre 2022, Orléans. Buongiorno Pop : 100 albums italiens de 1960 à nos jours par Rosario Ligammari Mardi 22 novembre, 18h00 Maison des associations Au-delà des quelques artistes italiens ou tubes ensoleillés, jouissant d’une grande popularité en France, une multitude de pépites musicales transalpines reste à découvrir. handicap moteur mi Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.acorfi.asso.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Acorfi/ »}] L’auteur nous propose une anthologie, des pionniers des années

1960 à la réjouissante scène actuelle. Au menu de cette anthologie, cent albums en langue italienne – des historiques, des incontournables, des sous-estimés, des curiosités – rassemblés sous le dénominateur pop, soit un format qui regroupe aussi bien le rock (Adriano Celentano), le prog (Nino Ferrer), le jazz (Paolo Conte), le disco (Raffaella Carrà), la new wave (Litfiba) ou le rap (Jovanotti), sans oublier la chanson sentimentale chère au bel paese (Umberto Tozzi). Rosario Ligammari est journaliste et traducteur d’italien Cette conférence sera donnée le mardi 22 novembre 2022 à 18h, à la Maison des Associations -salle Érasme- 46ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI http://www.acorfi.asso.fr/ ou sa page facebook https://www.facebook.com/Acorfi/

