Semaine du Partenariat Orléans Parakou Maison des associations, 21 novembre 2022, Orléans.

Semaine du Partenariat Orléans Parakou 21 – 26 novembre Maison des associations

Entrée libre et gratuite dans la limites des places disponibles.

Une semaine pour découvrir les projets de la coopération entre la villes d’Orléans et de Parakou au Bénin

Maison des associations 46 Ter Rue Sainte Catherine, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:sri@orleans-metropole.fr »}]

La semaine du Partenariat Orléans Parakou est l’occasion de mettre la lumière sur les actions et les projets organisés dans le cadre de la coopération entre les deux villes.

Du 21 au 26 Novembre 2022 – Galerie de la Maison des Associations

46 ter Rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans

Exposition des dessins des enfants d’Orléans et de Parakou,

Réalisés dans le cadre du concours sur le thème « L’Arbre de chez nous »

Samedi 26 novembre 2022 – Galerie de la Maison des Associations

46 ter Rue Sainte-Catherine, 45000 Orléans

Une Journée au Bénin

de 14h à 18h – Marché artisanal Béninois:

Exposition d’objets d’art

Vente de tissus traditionnels

Spécialités culinaires

Vente du livre « Trois Contes du Bénin » de l’association Ludik’Arts

de 14h30 à 16h – Atelier d’expression artistique:

Svet Tatchev est illustrateur. Il a publié de nombreux ouvrages ainsi que des centaines d’articles de presse en France et à l’International. Il est aussi animateur d’ateliers d’expression visuelle pour le compte de l’association Ludik’Arts. Au fil des années, il s’est passionné de la culture du Bénin, qu’il a découverte par le bias de son épouse. Dans le cadre de la semaine du patenariat Orléans-Parakou, il propose un travail créatif autour des légendaire bas-relifs du Bénin. En reprenant quelques codes des artistes traditionnels, cet ateliers proposera le modelage de l’argile, pour se familariser aux mieux avec ce fleuron de l’art béninois. Une activité pour petits et grands !

Sur inscription et dans la limites des places disponible ( sri@orleans-metropole.fr)

de 16h à 17h – Lecture de contes Béninois

Cécile Labard, auteure et enseignante, vit au milieu des livres et des enfants – les siens et ceux des autres. Elle aime par-dessus tout patager avec la jeunes génération les émotions que suscitent les légendes et le récits du monde entier. Dans le cadre de la Semaine du patenariat Orléans-Parakou, elle fera la lecture de contes issus de ouvrage Trois contes du Bénin. Avec les histoires de ce recueil, l’écrivaine met ici son écriture au services de la culture béninoise, reprenant légendes traditionnelles de Dahomey. Des jolis contes de la vie qui évoquent l’homme et son rapport à la nature, la capacité à garder un secret et la place de l’enfant. La narration s’adresse aux petits et aux grands.

Sur inscription et dans la limites des places disponible ( sri@orleans-metropole.fr)

à 17h30 – Présentation du Partenariat Orléans Parakou

par M. Alexandre HOUSSARD, élu à la Coopération Décentralisée

à 18h – Projection de film documentaire « Sous l’Arbre à Palabre »

en compagnie de la troupe Nomadi’Serane,

suivi d’un échange avec les membre de la troupe (salle Erasme)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T09:00:00+01:00

2022-11-26T19:00:00+01:00

CaroLab’