Entrée libre pour les adhérents — participation de 2 € pour les non-adhérents

Pietro BEMBO a été un prince des Lettres, un poète, un humaniste et un collectionneur au cœur de la Renaissance italienne. Il a abordé le problème de la codification de la langue italienne en fournissant des règles qui transformèrent le toscan. Ce dialecte est devenu, grâce à lui, une véritable langue littéraire.

Son rôle a été capital pour la diffusion en Europe du modèle poétique hérité de Pétrarque.

Né à Venise en 1470, dans une ancienne famille patricienne, son entourage paternel lui permet de bénéficier d’une solide formation littéraire, grâce aussi à l’amitié de Ludovico Ariosto et sa collaboration avec Aldo Manuzio.

Sa contribution à l’élaboration de l’italien aboutira à la naissance de la plus importante grammaire de l’époque « les Prose nelle quali si ragiona della volgar lingua » (1525)

Ses contacts et ses amitiés avec les personnages des principales cours humanistes italiennes de l’époque telles Ferrare, Urbino et surtout Florence lui permettent de consolider sa formation.

Plus tard, durant son séjour à Rome comme secrétaire du pape Léon X Medici, il choisit d’embrasser la carrière ecclésiastique qui était avec celle de courtisan la meilleure trajectoire pour un homme de lettres.

Nommé cardinal en 1538 par le pape Paul III Farnèse, il meurt à Rome en 1547. Graziella BAÏO-LE CLAIR, est guide touristique et conférencière à Venise, elle a vécu 35 ans en France Cette conférence sera donnée le mardi 8 novembre 2022 à la Maison des Associations -salle Érasme- 46ter, rue Sainte Catherine, 45000 Orléans.

Vous pouvez obtenir plus de précisions sur le site web de l’ACORFI http://www.acorfi.asso.fr/ ou sa page facebook https://www.facebook.com/Acorfi/

