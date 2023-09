Exposition vente solidaire d’artisanat Himalayen Maison des associations Neuvy-en-sullias, 16 octobre 2023, Neuvy-en-sullias.

Exposition vente solidaire d’artisanat Himalayen 16 – 21 octobre Maison des associations

L’association SolHimal organise une exposition – vente solidaire d’artisanat Himalayen à la

Maison des Associations, 49 ter rue Sainte Catherine 45000 Orléans

Cette vente permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, tapis pure laine noués main, écharpes en cachemire, thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya, bols chantant…

C’est aussi l’occasion de découvrir notre association et de rencontrer des bénévoles et parrains de l’association.

Maison des associations Maison des associations, Neuvy-en-sullias Neuvy-en-sullias [{« type »: « email », « value »: « communication@solhimal.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T10:00:00+02:00 – 2023-10-16T19:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

FMACEN045V50B76B

Solhimal