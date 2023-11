Exposition de peinture de Charles Guigard Maison des Associations Mours-Saint-Eusèbe, 2 décembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Dromois de vieille souche, Charles Guigard a parcouru un long chemin depuis sa première exposition au Salon des Arts Décoratifs de Valence en 1950.

Il participera ensuite à de nombreux salons, manifestations et prix, tant dans la Drôme qu’à Lyon et Paris..

2023-12-02 fin : 2023-12-10

Maison des Associations Place de l’Europe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A native of Drôme, Charles Guigard has come a long way since his first exhibition at the Salon des Arts Décoratifs de Valence in 1950.

He went on to take part in numerous exhibitions, events and awards, in the Drôme region as well as in Lyon and Paris.

Natural de la Drôme, Charles Guigard ha recorrido un largo camino desde su primera exposición en el Salón de las Artes Decorativas de Valence en 1950.

Desde entonces, ha participado en numerosas exposiciones, manifestaciones y premios, tanto en la Drôme como en Lyon y París.

Charles Guigard, der aus Dromois stammt, hat seit seiner ersten Ausstellung im Salon des Arts Décoratifs in Valence im Jahr 1950 einen langen Weg zurückgelegt.

Danach nahm er an zahlreichen Messen, Veranstaltungen und Preisen teil, sowohl in der Drôme als auch in Lyon und Paris.

