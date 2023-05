L’after work du petit marché des entrepreneuses Maison des associations, 26 mai 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Après deux éditions hivernales, nous revoilà cette fois-ci avec un After Work !

Retrouvez-nous pour un moment chaleureux où vous pourrez déguster, planches de charcuterie & vins, en découvrant nos 17 pétillantes entrepreneuses !.

2023-05-26 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-26 21:00:00. .

Maison des associations Place de l’Europe

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



After two winter editions, we are back this time with an After Work!

Join us for a warm moment where you can taste our 17 sparkling entrepreneurs and enjoy our charcuterie and wine platters!

Tras dos ediciones de invierno, ¡volvemos esta vez con un After Work!

Acompáñenos en un momento cálido en el que podrá degustar nuestras bandejas de embutidos y vinos, ¡mientras descubre a nuestros 17 emprendedores espumosos!

Nach zwei Winterveranstaltungen sind wir nun mit einem After-Work-Event zurück!

Treffen Sie sich mit uns zu einem gemütlichen Beisammensein, bei dem Sie Wurstplatten und Weine probieren und dabei unsere 17 prickelnden Unternehmerinnen kennenlernen können!

Mise à jour le 2023-05-17 par Valence Romans Tourisme