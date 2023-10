XV pour un sommet Maison des Associations Montgiscard Montgiscard, 18 novembre 2023, Montgiscard.

David Berty, ancien joueur du Stade Toulousain et Vanessa Morales, traileuse, sont amis depuis quelques années. Lui est atteint par la sclérose en plaques, elle est recordwoman de l’ascension et de la descente du Kilimandjaro. Ensemble et avec d’autres amis rugbymen ou pas, ils vont tenter cette ascension. Un magnifique film sur le courage, la volonté et l’amitié, un condensé d’émotion et de positivisme qui fait un bien fou !

projection suivie d’une rencontre avec David Berty

