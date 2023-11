Ludothèque Ricochet : Après-midi jeux MAISON DES ASSOCIATIONS Monistrol-sur-Loire, 29 novembre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

La Ludothèque ‘RICOCHET’ s’installe à la maison des associations de 16h à 18h pour le plus grand plaisir des petits et des grands..

2023-11-29 16:00:00 fin : 2023-11-29 18:00:00. .

MAISON DES ASSOCIATIONS Place Maréchal de Vaux

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Ludotheque ‘RICOCHET’ is installed at the house of associations from 4 pm to 6 pm for the greatest pleasure of the children and the adults.

La ludoteca « RICOCHET » se instala en la Casa de las Asociaciones de 16 a 18 horas para el disfrute de grandes y pequeños.

Die Ludothek ‘RICOCHET’ richtet sich von 16:00 bis 18:00 Uhr im Haus der Vereine ein, zur Freude von Groß und Klein.

