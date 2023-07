Forum des associations & SAM expo Maison des associations Mérignac, 2 septembre 2023, Mérignac.

Vous cherchez une activité pour bien démarrer la rentrée ? Vous voulez vous investir et devenir bénévole dans une association ? Ne manquez pas l’édition 2023 du Forum des Associations de Mérignac et le SAM Expo, qui vous donnent rendez-vous le samedi 2 septembre 2023, toute la journée de 10h à 18h sur le parking la Maison des Associations. Un village olympique sera également présent.

Chaque année à la rentrée de septembre, le Forum des Associations de Mérignac accueille des milliers de personnes pour une journée de découverte des activités proposées par les centaines d’associations de Mérignac.

Une journée ponctuée d’animations pour petits et grands, et l’occasion idéale pour trouver une nouvelle activité à pratiquer à la rentrée, ou pourquoi pas, pour s’investir dans une association en tant que bénévole.

Au programme de la journée :

Adpc 33 Protection civile de Mérignac

Atelier Art floral 33

ATSO association terrariophile du sud-ouest (reptiles)

Laida production (sculpture sur ballons)

Legacy Kustom Crew (buvette)

Les Clowns stéthoscopes (maquillage pour enfants)

Pompiers solidaires (restauration/buvette)

Poney club mérignacais (brossage)

Roule ma poule (mini ferme)

Toboggan gonflable

La journée se terminera en musique à 17h, par un concert en plein air du trio acoustique « Makja ».

SAM Expo

Le Sport Athlétique Mérignacais présente ses services Sports Loisirs et Cohésion Sociale et 4 familles de sports : sports de raquette, sports collectifs, sports de combats et sports individuels. 6 pôles présents pourront vous informer sur les 70 disciplines proposées au sein du plus grand club Omnisports de Nouvelle -Aquitaine.

Initiations Village olympique

Athlétisme – 1

Baby gym – 6

Basket – 8

Boxes (ring) – 2

Carabine – 9

Escrime – 7

Laser et sarbacane – 10

Pétanque – 4

Roller – 3

Tennis de table – 5

Tir carabine – 9

Démonstrations

Arts martiaux – 10

Gvf, aéroboxe, sport, loisirs – 11

Stands de sections sportives

Accueil – 1

Aïkido – 28

Armes japonaises – 29

Athlétisme – 14

Badminton – 19

Basket – 22

Boxe française – 2

Boxe anglaise – 3

Canoë-kayak – 17

Cohésion sociale – 5

Cyclisme – 7

Escrime – 4

Football – 23

Gvm – 11

Gvf – 12

Gymnastique (5×5) – 27

Hockey sur gazon – 26

Judo, jujitsu, taïso – 31

Karaté – 30

Natation (6×3) – 13

Pelote basque – 18

Pétanque – 10

Roller sports – 25

Sports loisirs – 6

Subaquatique – 16

Surf sauvetage – 15

Tennis – 20

Tennis de table – 21

Tir à l’arc – 9

Triathlon – 8

Volley-ball – 24

Espace associations d’animation

Les 10 associations d’animation (dans les Maisons des Habitants et Maisons de quartier) gérées par des équipes de professionnels et de bénévoles vous proposent des ressources et des activités pour tous les âges : adultes, jeunes, enfants, familles.

Amicale Laïque de La Glacière

Arts et Loisirs d’Arlac

Association Le Puzzle

Association Tournesol

Centre Social et d’animations de Beutre

Centre Socio Culturel de Beaudésert

Domaine de Fantaisie

MJC Centre-Ville de Mérignac

MJC CL2V

MJC CLAL

Associations présentes pour l’édition 2023

Culture

Accords libres – 18

APEEF – 26

Arts d’aimer – 25

Atxafalaia – 4

Centre d’expression des musiques actuelles – 19

Compagnie CTA6 – 20

Cultive tes rêves de solidarité – 21

Ensemble vocal Alienor – 5

Ensemble vocal Hemiole – 3

Groupe expression – 22

La Chambre noire – 7

La Compagnie du messager – 6

Le Musée imaginé – 23

Ori Haunui – 2

PIM – 24

Tumanako – 1

Sport

A.S Mérignac rugby – 27

Activités cyclistes Chemin Long – 11

Art martial Vovinam Mérignac – 42

Association Corps & arts – 37

Association Matsukaze Bordeaux – 48

Bras de fer Bordeaux – 12

Caprando – 32

Cekidis, le cercle des kilos disparus – 40

Cowboy rhythm gironde – 31

CRES – club de recherches et d’explorations souterraines – 33

CSLG33 – 38

Dojo Beutrois – 47

Drop de Béton – 39

Fête le mur Bordeaux Gironde Aquitaine – 29

Freesalsa – 17

Hand to hand – 16

Jeu de paume de Bordeaux – 30

Ju-jutsu traditionnel de Garonne

Section Budo Arlacais – 46

Kick-boxing Club 33 – 28

L’Atelier du bien-être Mérignac – 10

Mérignac Handball – 41

Mérignac Roller sports – 45

Mérignac Sports loisirs – 34

Mérignac Vélo club – 43

On bouge – 36

Open jujitsu – 49

Par’chemins – 35

Pôle Canin sport – 13

Société de chasse de Mérignac – 14

VDST Mérignac – 44

Yoga Vishaya Association – 9

Santé

Adgessa – Foyer occupationnel Jenny Lepreux – 53

AMOC – Association des malades et opérés cardiaques – 51

APF France handicap Gironde – 54

APIDV Nouvelle-Aquitaine – 55

Association Prendre soin du lien – 52

Chiens guides Aliénor – 79

Fondation Le refuge – 80

France parkinson – 56

GEM Les roues libres – 57

La Mutuelle familiale (mutuelle communale de Mérignac) – 86

Médecins sans frontières – 50

Médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux – 81

Mérignac solidarité complémentaire santé – 85

SOS Amitié région de Bordeaux Aquitaine – 84

Sport en coeur – 82

VMEH33 – 83

Solidarité

ACAT Mérignac – 88

AES (aide et soutien aux cadres en recherche d’emploi) – 114

AFS vivre sans frontière pays de la Garonne – 94

Association Contact aquitaine – 93

France bénévolat Bordeaux Gironde – 115

Imagine demain – 109

La Croix Rouge – 103

La Maison ukrainienne – 113

L’Auberge nomade – 91

Le Chainon manquant – 108

Léo pour le monde – 112

Les Restaurants du coeur (centre de Mérignac) – 104

MCNA (maison chine Nouvelle Aquitaine) – 90

Passerelles et compétences – 116

Petit paon – 87

Pompiers solidaires – 15

Saint-Vincent-de-Paul – 105

Secours populaire – 106

UNBEE – 89

Vie libre – 107

Vivre avec solidarités intergénérationnelles – 110

Voiles sans frontières – 111

Vrac bordeaux – 92

Citoyenneté

Activ’Action – 71

ADSI – PLIE Technowest – 72

AgirABCD – 68

Anoraae Secteur 710 guyenne – 77

Archéologie et patrimoine en Nouvelle-Aquitaine – 97

Association AJR – 99

Association Joie de vivre – 95

Association pour la Mémoire des Martyrs de l’aéronautique – 74

Bio RH – 67

Bordeaux accueille Métropole – 96

Bordeaux Mérignac spotters – 75

CLCV (consommation, logement et cadre de vie) – 117

Conservatoire de l’air et de l’espace d’Aquitaine (CAEA) – 76

EEDF Mérignac – 98

Entraide scolaire amicale – 100

Le Haillan généalogie – 101

Mérignac association services – 70

Mission locale Technowest /ERIP – 73

Oareil – 102

Technowest logement jeunes – 69

Vivre à Mérignac Beutre – 78

Transition écologique

Cybèle – 58

La Ferme aux escargots de Mérignac – 59

La Fresque du climat – 66

La Huppe verte – 60

L’Asso les filles outdoor – 65

Léon à vélo – 64

Les AMAPS de Mérignac – 63

Les Incroyables comestibles – 61

Symbiosesphère environnement – 62

Consulter le plan du Forum des assos & SAM Expo

Informations pratiques

Renseignements auprès de la Maison des Associations au 05 57 00 15 10

Pour vous y rendre :

Tram A

Bus avec les Lianes 1, 11, 34

Stations V3

Plus d’informations sur le site infotbm.com

Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

