LE KIOSQUE : EXPO D’HIVER DE L’ATELIER Maison des Associations Mayenne, 20 décembre 2023, Mayenne.

Mayenne,Mayenne

Ouverte à toutes et tous, l’Exposition d’Hiver de l’Atelier permet de mettre en lumière, à mi-parcours, les travaux des participants..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 20:00:00. .

Maison des Associations Rue de la Visitation

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire



Open to all, the Atelier?s Winter Exhibition is a mid-term showcase for the participants? work.

Abierto a todos, el Salón de Invierno del Atelier es una oportunidad para mostrar el trabajo de los participantes en la etapa intermedia.

Die Winterausstellung des Ateliers ist für alle offen und zeigt die Arbeiten der Teilnehmer zur Halbzeit des Projekts.

