Chants de Noël Maison des Associations (Maison des Jeunes) Gacé, 1 décembre 2023, Gacé.

Gacé,Orne

Les chorales « Comm’Un Accord » de Gacé et la « Clé des Champs » de Sainte-Gauburge chanteront Noël sous la direction de Loïc Gaonac’h.

Entrée libre..

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Maison des Associations (Maison des Jeunes)

Gacé 61230 Orne Normandie



The « Comm’Un Accord » choir from Gacé and the « Clé des Champs » choir from Sainte-Gauburge will sing Christmas songs under the direction of Loïc Gaonac’h.

Free admission.

El coro « Comm’Un Accord » de Gacé y el coro « Clé des Champs » de Sainte-Gauburge cantarán canciones navideñas bajo la dirección de Loïc Gaonac’h.

Entrada gratuita.

Die Chöre « Comm’Un Accord » aus Gacé und « La Clé des Champs » aus Sainte-Gauburge werden unter der Leitung von Loïc Gaonac’h Weihnachten singen.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault