Exposition d’art et d’artisanat à Lissac et Mouret Maison des associations Lissac-et-Mouret Catégories d’Évènement: Lissac-et-Mouret

Lot Exposition d’art et d’artisanat à Lissac et Mouret Maison des associations Lissac-et-Mouret, 5 octobre 2023, Lissac-et-Mouret. Lissac-et-Mouret,Lot Venez découvrir une exposition à Lissac, peinture sur porcelaine, cartonnage, patchwork..

2023-10-05 10:00:00 fin : 2023-10-05 18:00:00. EUR.

Maison des associations

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie



Come and discover an exhibition at Lissac, painting on porcelain, cardboard and patchwork. Venga a descubrir una exposición en Lissac, pintura sobre porcelana, cartón y patchwork. Kommen Sie und entdecken Sie eine Ausstellung in Lissac, Porzellanmalerei, Kartonage, Patchwork. Mise à jour le 2023-09-23 par OT Figeac Détails Catégories d’Évènement: Lissac-et-Mouret, Lot Autres Lieu Maison des associations Adresse Maison des associations Ville Lissac-et-Mouret Departement Lot Lieu Ville Maison des associations Lissac-et-Mouret latitude longitude 44.62705;1.98759

Maison des associations Lissac-et-Mouret Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lissac-et-mouret/