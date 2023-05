Journée Bien-être Parents-Enfants Maison des associations, 3 juin 2023, Lissac-et-Mouret.

Lissac-et-Mouret,Lot

Venez nombreux profiter d’une belle journée autour de la parentalité et du bien-être parents-enfants de 4 à 10 ans!.

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. EUR.

Maison des associations

Lissac-et-Mouret 46100 Lot Occitanie



Come and enjoy a great day of parenting and parent-child well-being from 4 to 10 years old!

¡Ven a disfrutar de un gran día de crianza y bienestar entre padres e hijos de 4 a 10 años!

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen schönen Tag rund um die Elternschaft und das Wohlbefinden von Eltern und Kindern von 4 bis 10 Jahren!

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Figeac