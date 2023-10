Stage d’Initiation aux Outils Numériques : module son/lipsync Maison des associations Lille, 7 novembre 2023, Lille.

Stage d’Initiation aux Outils Numériques : module son/lipsync 7 et 8 novembre Maison des associations sur inscription

Les métiers du cinéma d’animation vous y avez déjà pensé ?

Venez vous former aux outils numériques tout en découvrant les différents métiers d’un secteur passionnant et dynamique dans notre région. Scénario, storyboard, décoration, réalisation, animation, bruitage, montage… Nous aborderons toutes les étapes de la réalisation d’un film d’animation en passant par différent modules.

Module SON/LIPSYNC les 7 et 8 novembre 2023 : Enregistrement d’une bande son, montage son puis animation d’un personnage en papier en rythme avec la bande sonore.

Horaires : 10h – 18h

Attention, stage limité à 15 places.

VALIDEZ VOTRE INSCRIPTION :

intervenant.cellofan@gmail.com – 09 67 04 46 00

NIVEAU REQUIS

Être à l’aise sur le fonctionnement général d’un ordinateur.

Avoir une appétence pour les métiers de l’audio-visuel.

Stage gratuit

Maison des associations 27 rue Jean Bart Lille 59000 Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:00:00+01:00

2023-11-08T10:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00