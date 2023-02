Le nénuphar et les lauriers maison des associations Lille Catégories d’Évènement: Lille

Le nénuphar et les lauriers maison des associations, 13 mars 2023, Lille. Le nénuphar et les lauriers 13 et 17 mars maison des associations exposition photographique sur les préjugés de l’immigration, suivi d’un débat maison des associations 27 Rue Jean Bart , 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France l’association AVERS a réalisé une exposition photographique intitulée « le nénuphar et les lauriers » mettant en valeur des femmes africaines migrantes : présentant la diversité de leurs profi¬ls et les représentant dans leur quotidien, leur milieu personnel, professionnel et dans leurs actions de solidarité. Un échange peut être organisé sur la lutte contre les préjugés sur les migrants avec la participation de l’enseignant chercheur Mamadou SALL. L’exposition se compose de 18 cadres de 60 X80.

