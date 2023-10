Fresque du Climat Maison des associations Libourne, 11 novembre 2023, Libourne.

Face à l’urgence climatique, l’objectif de cette association est de former le plus grand nombre aux enjeux climatiques pour que chacun puisse décrypter les informations et agir efficacement sur le plan individuel et collectif. La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Vous êtes intéressé ? RDV samedi 11 novembre à 9h, maison des associations ! L’entrée est gratuite !

Atelier La Fresque du Climat

Samedi 11/11 de 09h à 12h. Inscriptions ici

Contact animateur en cas de besoin : cedricloy@hotmail.fr

L’atelier

Pendant 3h, l’atelier rassemble des participant·es et fait appel à la créativité et à l’intelligence collective du groupe pour reconstituer les liens de cause à effet composant la Fresque. Un.e animateur.trice encadre les équipes afin de les guider durant l’atelier, d’assurer une bonne communication entre les membres et de donner des explications supplémentaires.

Maison des associations 47 boulevard de Quinault, 33500 Libourne Libourne 33500 Château Quinault Gironde Nouvelle-Aquitaine

