Libourne La Fresque du Climat, vous connaissez ? Maison des associations Libourne, 27 juin 2023, Libourne. La Fresque du Climat, vous connaissez ? Mardi 27 juin, 17h30 Maison des associations La Fresque du Climat permet aux novices comme aux experts de découvrir ou approfondir leur connaissance de ce sujet. Vous êtes intéressé ? RDV mardi 27 juin à 17h30 à la maison des associations ! L’entrée est gratuite ! Plus d’infos : https://fresqueduclimat.org/

Inscriptions à l’atelier sur https://association.climatefresk.org/training_sessions/e42ea37d-c00a-40f8-a216-1eddae01ad8b/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 Maison des associations 47 boulevard de Quinault, 33500 Libourne Libourne 33500 Château Quinault Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/e42ea37d-c00a-40f8-a216-1eddae01ad8b/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}] [{« link »: « https://fresqueduclimat.org/ »}, {« link »: « https://association.climatefresk.org/training_sessions/e42ea37d-c00a-40f8-a216-1eddae01ad8b/show_public?language=fr&tenant_token=36bd2274d3982262c0021755 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T17:30:00+02:00 – 2023-06-27T20:30:00+02:00

