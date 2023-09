Bal Folk D’Automne Maison des Associations, Les Mées (04) Bal Folk D’Automne Maison des Associations, Les Mées (04), 21 octobre 2023, . Bal Folk D’Automne Samedi 21 octobre, 20h30 Maison des Associations, Les Mées (04) 10 Bal Folk d’Automne Samedi 21 Octobre 2023 Maison des associations des Mées 20H30 Organisé par Les Folkeux Méens avec Bagalenti & Chapacan et Marins des Alpes Entrée 10 euros Stage gratuit de danses traditionnelles à partir de 14H00 Goûter et Repas partagés Buvette sur place source : événement Bal Folk D’Automne publié sur AgendaTrad Maison des Associations, Les Mées (04) 1, Rue Jean Moulin

