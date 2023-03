Bal costumé Les Mées Maison des Associations, Les Mées (04)

Bal costumé Les Mées Maison des Associations, Les Mées (04), 26 mars 2023, . Bal costumé Les Mées Dimanche 26 mars, 10h00 Maison des Associations, Les Mées (04) Au chapeau Journée Trad organisée par les Folkeux Méens Programme : 10-12h stage gratuit de danses traditionnelles Repas tiré du sac 14h-19h Bal folk costumé (bien sûr ce n’est pas une obligation ; venez comme vous êtes ou avec un accessoire ou un costume) animé par les groupes Flocons de note , Duo Khamsin, et Mixtrad Goûter partagé (vos délices sucrés seront les bienvenus) Buvette sur place (verres consignés mis à disposition) Entrée au chapeau. Rens. 06 51 77 71 58 ou Lesfolkeux.meens@orange.fr source : événement Bal costumé Les Mées publié sur AgendaTrad Maison des Associations, Les Mées (04) 1, Rue Jean Moulin Maison des Associations, 04190 Les Mées, France [{« link »: « mailto:Lesfolkeux.meens@orange.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41696 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T10:00:00+02:00 – 2023-03-26T19:00:00+02:00

2023-03-26T10:00:00+02:00 – 2023-03-26T19:00:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Maison des Associations, Les Mées (04) Adresse 1, Rue Jean Moulin Maison des Associations, 04190 Les Mées, France Age max 110 Lieu Ville Maison des Associations, Les Mées (04)

Maison des Associations, Les Mées (04) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//