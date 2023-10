Exposition : Histoire, sport et citoyenneté Maison des associations Le Chastang, 2 décembre 2023, Le Chastang.

Le Chastang,Corrèze

Exposition : des jeux olympiques d’Athènes 1896 aux jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 – Gratuite -.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 14:00:00. .

Maison des associations

Le Chastang 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Exhibition: from the Athens 1896 Olympic Games to the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games – Free –

Exposición: de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896 a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París en 2024 – Gratuita –

Ausstellung: Von den Olympischen Spielen in Athen 1896 bis zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris 2024 – Kostenlos – –

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze