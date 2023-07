Présentation de la Mosaïque d’Orphée à Laon Maison des Associations Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon Présentation de la Mosaïque d’Orphée à Laon Maison des Associations Laon, 16 septembre 2023, Laon. Présentation de la Mosaïque d’Orphée à Laon 16 et 17 septembre Maison des Associations Entrée libre Découverte d’un somptueux décor antique appartenant aux collections du Musée du Pays de Laon. Il représente Orphée charmant les animaux sauvages.

Petits et grands pourront admirer les détails de cette œuvre à l’aide de panneaux de présentation et d’activités ludiques ! Maison des Associations 9 rue du Bourg – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00 Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Maison des Associations Adresse 9 rue du Bourg - 02000 Laon Ville Laon Departement Aisne Lieu Ville Maison des Associations Laon

Maison des Associations Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/