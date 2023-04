20e randonnée de printemps Maison des Associations Ingrandes Catégories d’Évènement: Ingrandes

Vienne

20e randonnée de printemps Maison des Associations, 23 avril 2023, Ingrandes. 20e randonnée de printemps Dimanche 23 avril, 08h30 Maison des Associations participation 3,50 € inscription à la Maison des Associations dimanche 23 avril à 8h30. Départ 9 h. Maison des Associations 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ingrandes 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 02 62 80 http://ingrandes-sur-vienne.fr http://www.ingrandes-sur-vienne.fr/les-infrastructures [{« type »: « email », « value »: « asselin_bernadette@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-23T08:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:00:00+02:00

2023-04-23T08:30:00+02:00 – 2023-04-23T12:00:00+02:00 randonnée

Détails Catégories d’Évènement: Ingrandes, Vienne Autres Lieu Maison des Associations Adresse 33 Rue René Descartes 86220 INGRANDES SUR VIENNE Ville Ingrandes Departement Vienne Lieu Ville Maison des Associations Ingrandes

Maison des Associations Ingrandes Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes/

20e randonnée de printemps Maison des Associations 2023-04-23 was last modified: by 20e randonnée de printemps Maison des Associations Maison des Associations 23 avril 2023 Ingrandes Maison des Associations Ingrandes

Ingrandes Vienne