Conférence – Les tâches d’encre Maison des Associations Gujan-Mestras, 15 décembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Par Sandy VANDENAWEELE

« Les taches d’encre »

« Une plume – de l’encre – du papier – une question… L’encromancie commence comme ça. Je suis la messagère… la voyante comme dirait certains. Les taches d’encre sont merveilleuses ; elles m’informent, me font ressentir des évènements passés, présents et futurs de votre vie. ».

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:00:00. EUR.

Maison des Associations routes des bénévoles

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« The ink blots

« A pen – ink – paper – a question? This is how encromancy begins. I’m the messenger? the seer, as some would say. Inkblots are wonderful; they inform me, make me feel past, present and future events in your life. »

« Manchas de tinta

« ¿Una pluma – tinta – papel – una pregunta? Así comienza la encromancia. Yo soy el mensajero… el vidente, como dirían algunos. Las manchas de tinta son maravillosas; me informan y me hacen sentir acontecimientos pasados, presentes y futuros de tu vida »

« Die Tintenflecken »

« Eine Feder – Tinte – Papier – eine Frage? So beginnt die Enkromantie. Ich bin die Botschafterin, die Hellseherin, wie manche sagen würden. Tintenkleckse sind wunderbar; sie informieren mich, lassen mich vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse in Ihrem Leben spüren. »

