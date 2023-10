Conférence Maison des Associations Gujan-Mestras, 24 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Par Patrick LEGER – Thérapeute et formateur

« Les fréquences qui guérissent »

« Grâce aux nouvelles technologies quantiques, nous disposons aujourd’hui d’appareils ultra performants capables de mesurer, d’analyser et de corriger tous les organes jusqu’à la moindre cellule de notre corps, en amont de l’anatomie et de la biologie, c’est-à-dire d’un point de vue énergétique… ».

En savoir plus : https://resonance-et-sante.com.

Maison des Associations

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



By Patrick LEGER ? Therapist and trainer

« The frequencies that heal

« Thanks to new quantum technologies, we now have ultra-high-performance devices capable of measuring, analyzing and correcting every organ down to the smallest cell in our body, upstream of anatomy and biology, in other words, from an energetic point of view… ».

For further information: https://resonance-et-sante.com

Por Patrick LEGER ? Terapeuta y formador

« Las frecuencias que curan

« Gracias a las nuevas tecnologías cuánticas, hoy en día disponemos de equipos de altísimo rendimiento capaces de medir, analizar y corregir todos los órganos, hasta la célula más pequeña de nuestro cuerpo, desde un punto de vista anatómico y biológico, es decir, desde un punto de vista energético… ».

Para más información: https://resonance-et-sante.com

Von Patrick LEGER ? Therapeut und Ausbilder

« Frequenzen, die heilen »

« Dank der neuen Quantentechnologien verfügen wir heute über hochleistungsfähige Geräte, mit denen wir alle Organe bis hin zur kleinsten Zelle unseres Körpers messen, analysieren und korrigieren können, und zwar im Vorfeld der Anatomie und Biologie, d.h. aus energetischer Sicht… ».

Weitere Informationen: https://resonance-et-sante.com

