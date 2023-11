Journée Verte Maison des Associations Gujan-Mestras, 18 novembre 2023, Gujan-Mestras.

Gujan-Mestras,Gironde

Organisé par le Service de l’Environnement et du Développement Durable.

A l’occasion de cette journée, chaque foyer pourra venir retirer gratuitement un arbre, sur présentation du flyer distribué dans les boîtes aux lettres..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

Maison des Associations

Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Environment and Sustainable Development Department.

Every household will be able to pick up a free tree on presentation of the flyer distributed to letterboxes.

Organizado por el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ese día, todos los hogares podrán recoger un árbol gratis, previa presentación del folleto distribuido en los buzones.

Organisiert von der Dienststelle für Umwelt und nachhaltige Entwicklung (Service de l’Environnement et du Développement Durable).

An diesem Tag kann jeder Haushalt gegen Vorlage des Flyers, der in den Briefkästen verteilt wurde, kostenlos einen Baum abholen.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Gujan-Mestras