Vide grenier Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage

Drôme

Vide grenier Maison des Associations François Mitterrand, 14 mai 2023, Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage. Vide grenier 2, Avenue de Mindelheim Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage Drome Maison des Associations François Mitterrand 2, Avenue de Mindelheim

2023-05-14 08:00:00 08:00:00 – 2023-05-14 15:00:00 15:00:00

Maison des Associations François Mitterrand 2, Avenue de Mindelheim

Bourg-de-Péage

Drome Bourg-de-Péage . Vide grenier le Dimanche 14 Mai à la Maison des Associations F.Mitterand de 8h à 15h.



Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Inscription obligatoire pour les exposants au 07.66.39.70.01 videgreniercurie@gmail.com +33 7 66 39 70 01 http://www.bourgdepeage.com/ Maison des Associations François Mitterrand 2, Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-de-Péage, Drôme Autres Lieu Bourg-de-Péage Adresse Bourg-de-Péage Drome Maison des Associations François Mitterrand 2, Avenue de Mindelheim Ville Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Departement Drome Tarif Lieu Ville Maison des Associations François Mitterrand 2, Avenue de Mindelheim Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-de-peage bourg-de-peage/

Vide grenier Maison des Associations François Mitterrand 2023-05-14 was last modified: by Vide grenier Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage 14 mai 2023 2 Avenue de Mindelheim Maison des Associations François Mitterrand Bourg-de-Péage Drôme Bourg-de-Péage Drôme Maison des associations François Mitterrand Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Drome