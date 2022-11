En’Corps – Danse et théâtre – Vendredi 2 décembre Maison des Associations Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

En'Corps – Danse et théâtre – Vendredi 2 décembre
Vendredi 2 décembre, 18h30
Maison des Associations

Sur réservation

En’Corps est un spectacle fantaisiste qui questionne de façon ludique et sensible le droit à la bizarrerie et au bonheur à travers l’histoire de Sacha. Maison des Associations Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Elle emporte le public à bord de son bateau, de ses oiseaux, de ses raz-de-mots. De sa genèse familiale décapante à sa vie d’adulte farfelue, nous voyagerons aussi au détour de la poésie des ombres de son enfance et de son imaginaire. Cette ode à la singularité se joue en mots, en objet et en corps “pour être heureux simplement comme on est / naît !“ 18h30 (durée 35 min.)

De 3 à 8 ans

5 € enfant accompagné d’un adulte / 2 € adulte supplémentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T18:30:00+01:00

2022-12-02T19:10:00+01:00

