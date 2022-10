Atelier cuisine – Mardi 15 novembre Maison des Associations Fenouillet Catégories d’évènement: Fenouillet

Sur inscription

Organisé par l’association Cocagne Alimen’Terre Maison des Associations Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Fenouillet 31150 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre de son projet d’Alimentation saine et durable, la ville de Fenouillet travaille en collaboration avec Cocagne Haute-Garonne et l’association Cocagne Alimen’Terre qui propose des animations et notamment des ateliers cuisine à destination de tous les publics. Depuis 2021, ces ateliers ont lieu un mardi par mois à la maison des associations de Fenouillet. Pour participer, inscrivez-vous auprès du CCAS de Fenouillet Places limitées à 10 personnes.

Pour découvrir les recettes de Cocagne Alimen’Terre qui ont déjà été réalisées lors d’ateliers cuisine à Fenouillet, cliquez ici.

