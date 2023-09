Les mamies tricoteuses Maison des associations Évaux-les-Bains, 2 août 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

Débutants ou confirmés, venez partager vos connaissances en tricot, crochet ou broderie.

Amenez votre laine et vos aiguilles. Pour un premier essai, laines et aiguilles vous seront prêtées.

Possibilité de goûter à partir de 1€..

2023-08-02 fin : 2023-08-02 18:00:00. .

Maison des associations

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Beginners or advanced, come and share your knitting, crochet or embroidery skills.

Bring your wool and needles. For a first try, wool and needles will be lent to you.

Snacks available from 1?

Tanto si eres principiante como experto, ven y comparte tus habilidades tejiendo, haciendo ganchillo o bordando.

Trae tu lana y tus agujas. Para un primer intento, le prestaremos lana y agujas.

Refrigerios disponibles a partir de 1 euro.

Anfänger oder Fortgeschrittene, kommen Sie und teilen Sie Ihre Kenntnisse im Stricken, Häkeln oder Sticken.

Bringen Sie Ihre Wolle und Nadeln mit. Für einen ersten Versuch werden Ihnen Wolle und Nadeln ausgeliehen.

Möglichkeit eines Snacks ab 1?

