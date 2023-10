Café Asso’ Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, 15 novembre 2023, Versailles.

Café Asso’ Mercredi 15 novembre, 10h00 Maison des Associations et de l’Emploi Sur inscription (lien dans la description).

Vous êtes une association qui accueille/accompagne les personnes issues de l’immigration ?

Je souhaite participer à ce Café Asso’.

La MDAE met en place des rendez-vous avec les associations versaillaises sur des thèmes prédéfinis.

Le but est de se rencontrer afin de créer une synergie et de discuter des problématiques communes.

Des bénévoles accompagnant des migrants ont révélé qu’ils connaissaient mal les autres acteurs de la solidarité et qu’ils avaient parfois des difficultés à orienter ce public fragile vers les bons interlocuteurs.

C’est pourquoi, la MDAE a souhaité réunir ces acteurs lors d’une matinée de découverte et de partage d’expérience.

Maison des Associations et de l’Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mdaversailles »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/116/associations-et-quartiers/vie-associative.htm »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 29 10 »}, {« type »: « email », « value »: « associations@versailles.fr »}] [{« link »: « https://www.versailles.fr/1374/associations-et-quartiers/vie-associative/cafe-asso/je-souhaite-participer-au-cafe-asso.htm »}] La Maison des Associations et de l’Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l’emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:00:00+01:00

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T12:00:00+01:00