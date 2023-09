Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, 5 octobre 2023, Versailles.

Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) Jeudi 5 octobre, 09h00 Maison des Associations et de l’Emploi 60 €

Cette journée vous apprendra à réagir face à des situations de la vie quotidienne : malaise, traumatismes, perte de connaissance, arrêt cardiaque, etc.

Tout au long de la session, vous alternerez entre échanges théoriques, apprentissages pratiques et mises en situation.

Pour soutenir l’action de la Protection Civile, il vous sera demandé une participation de 60 euros.

INSCRIPTION ICI

Maison des Associations et de l’Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 29 10 »}, {« type »: « email », « value »: « associations@versailles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mdaversailles »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.versailles.fr/116/associations-et-quartiers/vie-associative.htm »}] [{« link »: « https://www.versailles.fr/1107/associations-et-quartiers/vie-associative/les-rendez-vous-du-mois-d-octobre.htm »}] La Maison des Associations et de l’Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l’emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-05T09:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00