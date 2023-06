Session jeunes diplômés OSER78, 3 semaines à partir du 25 sept. Maison des Associations et de l’Emploi Versailles Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Session jeunes diplômés OSER78, 3 semaines à partir du 25 sept. Maison des Associations et de l’Emploi Versailles, 25 septembre 2023, Versailles. Session jeunes diplômés OSER78, 3 semaines à partir du 25 sept. Lundi 25 septembre, 09h00 Maison des Associations et de l’Emploi participation financière 75 euros Session pratiquement à plein temps en groupe de 10 personnes pendant 3 semaines pour les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (bac+4 ou plus).

Les + de la session

• La dynamique du groupe pour ne pas rester seul

• La mise en valeur de vos atouts pour gagner en efficacité

• Les exercices d'entrainement pour être plus convaincant

Maison des Associations et de l'Emploi
2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles

La Maison des Associations et de l'Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l'emploi. Nos missions s'articulent autour de deux grands axes :
– Vie associative : soutenir la vie associative par l'organisation d'événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.
– Emploi : rendre visible et lisible l'offre d'accompagnement à l'emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l'emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l'émergence de propositions innovantes.

