Atelier collectif : s’affirmer pour se réaliser professionnellement Maison des associations et de l’emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/ma-ville/associations-et-quartiers/vie-associative/ https://www.facebook.com/mdaversailles/ La MDA est un service municipal qui accueille les associations dont le siège ou l’activité sont situés à Versailles. Objectif:

Être capable de s’affirmer à l’occasion de situations professionnelles ou de la vie quotidienne.

Contenu: Analyse de situation, prise de recul,

Mises en situation,

Partage : échange de questions/réponses Un atelier animé un coach certifié de l’association de coaching EMCC et réservé aux versaillais(es) en transition professionnelle.

Nombre de places limité à 8 participants

