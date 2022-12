Faire ou ne pas faire un bilan de compétence ? Maison des associations et de l’emploi Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Faire ou ne pas faire un bilan de compétence ? Maison des associations et de l’emploi, 10 janvier 2023, Versailles. Faire ou ne pas faire un bilan de compétence ? Mardi 10 janvier 2023, 14h00 Maison des associations et de l’emploi

Inscription obligatoire, participation gratuite

Venez vous renseigner grâce à cet atelier animé par le GRETA des Yvelines Maison des associations et de l’emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/ma-ville/associations-et-quartiers/vie-associative/ https://www.facebook.com/mdaversailles/ La MDA est un service municipal qui accueille les associations dont le siège ou l’activité sont situés à Versailles. Vous obtiendrez des informations sur : le bilan de compétence qui vise à répertorier, analyser et mettre en valeur ses compétences professionnelles et extraprofessionnelles pour construire un projet réaliste et réalisable

la durée, le coût et les possibilités de financement d’un bilan de compétence

