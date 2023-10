LIER L’AGRÉABLE À L’UTILE : DE LA DANSE À L’HUMANITAIRE Maison des associations et de la citoyenneté – Lormont Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont LIER L’AGRÉABLE À L’UTILE : DE LA DANSE À L’HUMANITAIRE Maison des associations et de la citoyenneté – Lormont Lormont, 13 novembre 2023, Lormont. LIER L’AGRÉABLE À L’UTILE : DE LA DANSE À L’HUMANITAIRE 13 – 27 novembre Maison des associations et de la citoyenneté – Lormont Entrée gratuite Depuis presque 10 ans, l’association Freesalsa s’engage chaque année à mener des actions humanitaires sur les sols français, cubain, bolivien et africain. C’est grâce au soutien de nombreuses mairies, d’établissements privés, de milliers d’élèves et d’artistes, que cette association peut réaliser aujourd’hui des missions de grande ampleur : hôpitaux, écoles, accès à l’eau, à l’électricité, etc.

Cette exposition retrace l’ensemble des missions réalisées sur une année, en Afrique : au Sénégal et en Guinée Bissau.

